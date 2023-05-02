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Фрейберг Николай Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фрейберг
Имя
Николай
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
24 июнь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 242
Источник
Скан
Оригинальная запись
7751. ФРЕЙБЕРГ, НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 20 л., Гр. Доблинск. у., Ново-Платоновск. в., с. Сверловки,; Н. С. Александровск, уч. г. Москвы, Кража и прож. по чуж. документ., лиш. св. 6 м., Исп. 24 июня 919.

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