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Шишкин Василий Николаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шишкин
Имя
Василий
Отчество
Николаевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 258
Источник
Скан
Оригинальная запись
8263. ШИШКИН, ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 20 л. Гр. Уржумск. у., Петровск. в., д. Скрябина; - Казанск. Губ. Ревтриб. Кража, расстрел условно.

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