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Поздеев Алексей Савельевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Поздеев
Имя
Алексей
Отчество
Савельевич
Дата исполнения приговора
27 январь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 203
Источник
Скан
Оригинальная запись
27771. ПОЗДЕЕВ, АЛЕКСЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ, 28 л. Гр. Сарапульск. у., Больше-Пургинск. в.; — Р. Т. г. Сарапуля. Дезерт., расстрел, по амн. нак. замен. лиш. св. 5 л. Исп. 27 янв. 920.

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