Ефимов Еремей Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефимов
- Имя
- Еремей
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 11 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 137
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 145788. ЕФИМОВЪ, ЕРЕМѢЙ ГРИГОРЬевъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Двинск. у., Вышковск. в., д. Бондаришекъ, 19 л., рд. въ г. Двинскѣ; — Витебск. О. С. 10 Окт. 909, 114, 133, 4 п. 134, 135, 140,9 и 1454 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 907 г. № 7264 пост. по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. №№ 64748 и 80854, каторж. раб. 12 л. Исп. 11 Нояб. 909. | 905 39291 199 М.
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