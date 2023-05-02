Фирхов Адольф Людвиков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фирхов
- Имя
- Адольф
- Отчество
- Людвиков
- Дата исполнения приговора
- 25 август 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140570. ФИРХОВЪ, АДОЛЬФЪ ЛЮДВИКОВЪ. Мщ. г. Лодзи, 35 л.; — Варшав. С. П., 1523 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 25 Авг. 909.
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