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Фирхов Адольф Людвиков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фирхов
Имя
Адольф
Отчество
Людвиков
Дата исполнения приговора
25 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 426
Источник
Скан
Оригинальная запись
140570. ФИРХОВЪ, АДОЛЬФЪ ЛЮДВИКОВЪ. Мщ. г. Лодзи, 35 л.; — Варшав. С. П., 1523 У., каторж. раб. 10 л. Исп. 25 Авг. 909.

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