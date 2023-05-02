Гадаева Евдокия Васильева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гадаева
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Васильева
- Дата исполнения приговора
- 16 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131149. ГАДАЕВА, ЕВДОКІЯ ВАСИЛЬева (Нестерова). К. Макарьевск. у., Воздвиженск. п., с. Краснаго-Яра, 57 л., рд. Варнавинск. у., Благовѣщенск. в., въ с. Русенихѣ; — З. Н. 2 уч. Васильск. у., 172 М. (участ.), тюр. 4 м. Исп. 16 Іюля 909.
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