Савицкий Григорий
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Савицкий
- Имя
- Григорий
- Дата исполнения приговора
- 29 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 397
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 152710. САВИЦКІЙ, ГРИГОРІЙ (внѣбр.). Лиш. ос. пр. изъ к. г. Черкассъ, 28 л., рд. въ с. Тимошевкѣ, Александровск. в., Чигиринск. у.; — Кіев. О. С., 2 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 3½ г. Исп. 29 Окт. 909. | 905 г. Врем. Воен. С., за кражу со взл. — арест. отд. 3 г. и 4 м. | 902 68915 286 и 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 901 г. № 16935 | 901 6737 170¹ М. | 99 13961 1647 У.
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