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Шеф Берко Срулев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шеф
Имя
Берко
Отчество
Срулев
Дата исполнения приговора
30 июнь 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 356
Источник
Скан
Оригинальная запись
100041. ШЕФЪ, БЕРКО сРУЛЕВЪ, 35 л. Мщ. в. и м. Фалештъ, Бѣлецк. у., рд. въ г. Одессѣ; — Одесск. О. С., 16 Мая 911, 114, 152 и 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г., съ зач. 5 м. предв. заключ. Исп. 30 Іюня 911. | 909 46890 169 М. | 900 43518 170¹ М. | 906 45956/а 170¹ М.

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