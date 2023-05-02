Янпринцев Семен Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Янпринцев
- Имя
- Семен
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4835. ЯНПРИНЦЕВ, СЕМЕН АНДРЕЕВИЧ, 35 л. Гр. Бугурусланск. у., Пономаревск. в., с. Семенова;—Н. С. 4 уч. Кузнецк. у. Кража, лиш. св. и лиш. пр. 5 л. исп. 2 мая 922.
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