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Кучик Франц Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кучик
Имя
Франц
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
23 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 132
Источник
Скан
Оригинальная запись
66292. кучикъ, францъ Ивановъ. К. Шавельск. у., Окмянск. в., д. Сугинтовъ, 37 л.; — Г. С. 1 уч. г. Шавлей, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 23 Іюля 907.

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