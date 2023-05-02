Кучик Франц Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кучик
- Имя
- Франц
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 23 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 132
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66292. кучикъ, францъ Ивановъ. К. Шавельск. у., Окмянск. в., д. Сугинтовъ, 37 л.; — Г. С. 1 уч. г. Шавлей, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 23 Іюля 907.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.