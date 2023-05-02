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Сущев Иван Алексеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сущев
Имя
Иван
Отчество
Алексеев
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 450
Источник
Скан
Оригинальная запись
154141. СУЩЕВЪ, ИВАНЪ АЛЕКСѢЕВЪ. К. Чембар. у., Высокинск. в., с. Петровскаго, 34 л.; — Пензен. О. С. 11 Сент. 909, 114, 134, 135, 9 и 1 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 6 м. Исп. 9 Нояб. 909, | 906 24281 170¹ М. | 905 35873 170¹ М.

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