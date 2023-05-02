Тихомиров Иван Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тихомиров
- Имя
- Иван
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 30 апрель 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 246
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8487. ТИХОМИРОВ, ИВАН ПАВЛОВИЧ, 23 л. Гр. Торопецк. у., Кудрявцевск. в., д. Дмитриевской; — Р. В Т. Октябрьск. ж. д. Дезерт., лиш. св. 2 г. Исп. 30 апр. 921.
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