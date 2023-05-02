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Бейбулатов Аскербий Калмыков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бейбулатов
Имя
Аскербий
Отчество
Калмыков
Дата исполнения приговора
24 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 32
Источник
Скан
Оригинальная запись
129995. БЕЙБУЛАТОВЪ, АСКЕРБІЙ Калмыковъ. Горецъ с. Клычевскаго, Баталпашин. отд., 19 л.; — Екатеринодар. О. С. 29 Апр. 909, 119, 134, 135, 139, 1630 и 1632 У., 169 и 170 М., каторж. раб. 4 г. Исп. 24 Окт. 909.

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