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Куликов Василий Аристархович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куликов
Имя
Василий
Отчество
Аристархович
Дата исполнения приговора
29 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 140
Источник
Скан
Оригинальная запись
25682. КУЛИКОВ, ВАСИЛИЙ АРИСТАРХОВИЧ, 32 л. Гр. Елатомск. у., Ермоловск. в., д. Любовниковой; — Н. С. Сокольническ. р. 1 отд. г. Москвы. Самогон., лиш. св. 5 л. Исп. 29 окт. 920.

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