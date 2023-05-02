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Каменский Степан Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каменский
Имя
Степан
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 93
Источник
Скан
Оригинальная запись
2950. КАМЕНСКИЙ, СТЕПАН ИВАНОВИЧ, 22 л. Гр. Московск. у., Коммунистическ. в., д. Грибки; — Московск. Ревтриб. Грабеж, лиш. св. 10 л. Исп. 19 сент. 919.

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