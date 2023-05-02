Харсанов Мурзагильда
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харсанов
- Имя
- Мурзагильда
- Дата исполнения приговора
- 25 ноябрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 244
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7810. ХАРСАНОВ, МУРЗАГИЛЬДА, 55 л., Гр. Стерлитамакск. у., Калкашевск. в., д. Муртазиной,; Н. С. 6 уч. Стерлитамакск. у., Покупка краден., прин. раб. 1½ г., Исп. 25 нояб. 919.
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