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Харсанов Мурзагильда

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Харсанов
Имя
Мурзагильда
Дата исполнения приговора
25 ноябрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 244
Источник
Скан
Оригинальная запись
7810. ХАРСАНОВ, МУРЗАГИЛЬДА, 55 л., Гр. Стерлитамакск. у., Калкашевск. в., д. Муртазиной,; Н. С. 6 уч. Стерлитамакск. у., Покупка краден., прин. раб. 1½ г., Исп. 25 нояб. 919.

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