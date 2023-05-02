Ахмед-Оглы Нави
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ахмед-Оглы
- Имя
- Нави
- Дата исполнения приговора
- 12 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 20
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129691. АХМЕДЪ-ОГЛЫ, НАВИ. Под. с., жит. с. Башъ-Анзура, Нахичеванск. у., 25 л.;— Нахичеванск. М. С. 7 Сент. 909, 5 п. 170 М., тюр. 6 м. Исп. 12 Окт. 909.
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