Хамидуллин Хайрулла
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Хамидуллин
- Имя
- Хайрулла
- Дата исполнения приговора
- 04 декабрь 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7789. ХАМИДУЛЛИН, ХАЙРУЛЛА. 39 л., Гр. Казанск. у., Больше-Атнинск. в., д. Милой-Ауни,; Н. С. 7 уч. Казанск. у., Кража, лиш. св. 2 г., Исп. 4 дек. 919.
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