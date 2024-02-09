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Негруль Степан Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Негруль
Имя
Степан
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
16 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
49127. НЕГРУЛЬ, СТЕПАНЪ СЕМЕНОВЪ. К. Мелитопольск. у., Терпеньевск. в., с. Ново-Николаевка, 19 л., рд. Кубан. обл., въ хут. Сибильдѣ; — Владикавказск. О. С., 134, 135, 140, 3 ч. 1655, 2 и 3 п. 1659¹ У., тюр. 1 г. Исп. 16 Іюня 905.

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