Смагина Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмагина Мария Дмитриевна

Смагина Мария Дмитриевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Смагина
Имя
Мария
Отчество
Дмитриевна
Дата исполнения приговора
13 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 323
Источник
Скан
Оригинальная запись
11942. Смагина Мария Дмитриевна, 33 л., Острогожск. у., Коротоякск. в., с. Копанища. Воронежск. Губсуд. Ст. ст. 16, 180, п. "ж", лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 13 авг. 926.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close