Корбас Мартин Мартинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корбас
- Имя
- Мартин
- Отчество
- Мартинов
- Дата исполнения приговора
- 03 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 116
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65829. КОРБАСЪ, МАРТИНЪ МАРТИНОВЪ. К. Стопницк. у., гм. Пацановъ, д. Клина Любавская, 20 л.; — С. М. С. 1 окр. Кѣлецк. г., 6 п. 13, 169 и 1 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 3 Авг. 907.
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