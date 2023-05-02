Токарев Александр Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Токарев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 28 январь 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4107. ТОКАРЕВ, АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ. 27 л. Гр. б. Екатеринбургск. у. Ревдинск. в. и зав.;—Н. С. 17уч. б. Екатеринбургск. у. Грабёж, лиш. св. 1½ г. Исп. 28 янв. 922.
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