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Токарев Александр Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Токарев
Имя
Александр
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
28 январь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 119
Источник
Скан
Оригинальная запись
4107. ТОКАРЕВ, АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ. 27 л. Гр. б. Екатеринбургск. у. Ревдинск. в. и зав.;—Н. С. 17уч. б. Екатеринбургск. у. Грабёж, лиш. св. 1½ г. Исп. 28 янв. 922.

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