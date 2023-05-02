Бороздин Илья Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бороздин
- Имя
- Илья
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 09 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45391. БОРОЗДИНЪ, ИЛЬЯ ТИМОѲЕЕВЪ. Ряд. изъ к. Медвѣжен. у., с. Тахты, 21 г., рд. т. же у., въ с. Безопасномъ; — Ставропольск. О. С., 169, 170 и 172 М. и Выс. маниф. 904 г. и 1 прилож. 8 ст. къ Воин. У., один. военн. тюр. 2 м. Исп. 9 Февр. 905.
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