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Бороздин Илья Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бороздин
Имя
Илья
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
09 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 39
Источник
Скан
Оригинальная запись
45391. БОРОЗДИНЪ, ИЛЬЯ ТИМОѲЕЕВЪ. Ряд. изъ к. Медвѣжен. у., с. Тахты, 21 г., рд. т. же у., въ с. Безопасномъ; — Ставропольск. О. С., 169, 170 и 172 М. и Выс. маниф. 904 г. и 1 прилож. 8 ст. къ Воин. У., один. военн. тюр. 2 м. Исп. 9 Февр. 905.

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