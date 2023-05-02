Бурдина Анна Козьмина
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурдина
- Имя
- Анна
- Отчество
- Козьмина
- Дата исполнения приговора
- 19 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 36
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 37958. БУРДИНА, АННА КОЗЬМИНА (она же Бургина). Жн. мастеров. в. и зав. Павловскаго, Оханск. у., 43 л., рд. въ г. Оренбургѣ; — Екатеринбургск. О. С. (во 2 р.), 134, 135 и 1 ч. 1647 У. и Выс. маниф. 904 г., съ лиш. ос. пр., тюр. 1 г. Исп. 19 Марта 905. | 95 62038 169 М., гдѣ свѣд. о мѣстѣ рожд. не вѣрны.
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