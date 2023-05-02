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Чупрынин Семен Кириллов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чупрынин
Имя
Семен
Отчество
Кириллов
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 455
Источник
Скан
Оригинальная запись
141345. ЧУПРЫНИНЪ, СЕМЕНЪ КИРИЛЛОВЪ. К. Донецк. окр., Сариново-Чернозубовск. в., пос. Саринова-Большинскаго, 43 л.; — С. М. С. Донецк. окр. 27 Апр. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 31 Окт. 909.

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