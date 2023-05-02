Сверкалин Кузьма Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сверкалин
- Имя
- Кузьма
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 07 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 294
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 98412. СВЕРКАЛИНЪ, КУЗЬМА ИВАновъ (онъ же Сверкалкинъ и Свиринъ), 30 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Можайск. у., Кукаринск. в., д. Новосурьева; — Москов. О. С., 5 Марта 911, 152¹, 2 и 3 ч. 1655 У., арест. отд. 3 г., съ зач. 10 м. предв. заключ. Исп. 7 Іюня 911. | 907 68571 2 ч. 1655 У. | 902 17071 172 М. | 903 101311 1655 У. | 901 6866 169 М.
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