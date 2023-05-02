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Зоричев Петр Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зоричев
Имя
Петр
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
31 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
Источник
Скан
Оригинальная запись
46917. ЗОРИЧЕВЪ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ. К. Макарьев. у., Ковернинск. в., д. Чудова, 20 л.; — Костром. О. С. (во 2 р.), 16 и 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 87049, тюр. 4 м. Исп. 31 Мая 905. | 902 22338 170¹ М.

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