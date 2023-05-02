Гинкул Петр Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гинкул
- Имя
- Петр
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 04 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 64
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46055. ГИНКУЛЪ, ПЕТРЪ ИВАНОВЪ. К. Херсон. у., Александровск. в., с. Ново-Георгіевки, 17 л., рд. Елисаветградск. у., Витязевск. в., въ с. Бабанкѣ (Ново-Николаева тожъ); — Г. С. 1 уч. г. Николаева, Хесонск. г., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 4 Іюня 905.
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