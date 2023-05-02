Белогорцев Федор Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелогорцев Федор Федоров

Белогорцев Федор Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белогорцев
Имя
Федор
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
07 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
45567. БѢЛОГОРЦЕВЪ, ФЕДОРЪ ФЕДОровъ. К. Александров. у., с. Новоселицъ, 30 л.; — Ставропольск. О. С., 169 и 172 М. (укрыв.) и Выс. маниф. 904 г., тюр. 1 м. Исп. 7 Іюня 905.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close