Кульчавый Владимир Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кульчавый
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 20 февраль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 175
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5794. КУЛЬЧАВЫЙ, ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 29 л. Гр. г. Белостока; — Н. С. 3 отд. Хамовническ. р. г. Москвы. Прожив. по чуж. докум., пр. р. 6 м. Исп. 20 февр. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.