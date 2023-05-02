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Александров Василий Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Александров
Имя
Василий
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
30 декабрь 1922
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 152
Источник
Скан
Оригинальная запись
57. АЛЕКСАНДРОВ, ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 37 л. Гр. Дмитровск. у., Больше-Бобровск. Саратовск. ГубРевтриб. Ст. 114 ч. 1 и 115, лиш. св. 2 г. Срок Исп. не указ., осужд. 30 дек. 922.

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