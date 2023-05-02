Димов Василий Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Димов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 80
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46506. ДИМОВЪ, ВАСИЛІЙ ВАСИЛЬЕВЪ (онъ же Лапковъ). Жит. г. Белграда, Измаильск. у., 28 л.; — Кишиневск. О. С., 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 24 Мая 905.
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