Вострецов Георгий Петрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Вострецов
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Петрович
- Дата исполнения приговора
- 13 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 45
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13944. ВОСТРЕЦОВ, ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ, 25 л. Гр. г. Ижевска; — П. С. при военкомате г. Барнаула. Должн. прест., лиш. св. 5 л. Исп. 13 септ. 920.
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