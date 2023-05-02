Баданов Данила Аширович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баданов
- Имя
- Данила
- Отчество
- Аширович
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 9
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 301. Баданов Данила Аширович, 20 л., Бур.-Монгольск. АССР, Аларск. аймака и хошуна, с. Алятского. Главсуд. Бур.-Монгольск. АССР. Ст. 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 24/ѴІІІ—26.
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