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Баданов Данила Аширович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баданов
Имя
Данила
Отчество
Аширович
Дата исполнения приговора
24 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
301. Баданов Данила Аширович, 20 л., Бур.-Монгольск. АССР, Аларск. аймака и хошуна, с. Алятского. Главсуд. Бур.-Монгольск. АССР. Ст. 143, лиш. св. 3 г. П. в. з. с. 24/ѴІІІ—26.

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