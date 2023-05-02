Гладков Алексей Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гладков
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 31 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144522. ГЛАДКОВЪ, АЛЕКСѢЙ АНДРЕевъ (онъ же Гладкій). Сс.-каторжн. изъ мщ., 28 л., рд. Минск. у., въ м. Заславлѣ; — Томск. О. С. 28 Іюля 909, 134, 135, 148 и 1 ч. 1651 У. и 3 П. § ѴІ 438 У. о сс., въ одиночн. заключ. на 15 дн. съ продолж. срока каторж. раб. 2 г. Исп. 31 Окт. 909. | 902 73334 1454 У. и У. о сс., пост. по слож. съ приг., напеч. въ 902 г. №42114, каковой пост. по сов. съ приг., напеч. въ 900 г. № 44970. | 98 76306 1647 У. | 97 21883 169 М.
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