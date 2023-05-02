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Генш Федор Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Генш
Имя
Федор
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
14065. ГЕНШ, ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 21 г. Гр. г. Саратова; — С. 9 зап. стр. п-ка. Хищение, лиш. св. 1 г. Исп. 15 окт. 920.

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