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Сухонин Николай Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сухонин
Имя
Николай
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
27 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 337
Источник
Скан
Оригинальная запись
12448. Сухонин Николай Александрович, 16 л., Чухломск. у. и в., д. Сухоруково. Костромск. Губсуд. Ст. 167, лиш. св. 3 г. 4 м. П. в. з. с. 27 нояб. 926.

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