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Алебович Сильвестр Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алебович
Имя
Сильвестр
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
09 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
129371. АЛЕБОВИЧЪ, СИЛЬВЕСТРЪ Федоровъ. К. Минск. у., Станьковск. в., д. Дацанки, 57 л.; — Минск. О. С., 134, 135, 149, 152, 1 и 2 п. 1 ч. 269¹ У., ст. лиш. ос. пр. тюр. 8 м. Исп. 9 Сент. 909.

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