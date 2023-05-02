Горюнов Иван Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Горюнов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 93
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131619. ГОРЮНОВЪ, ИВАНЪ МИХАЙЛОВЪ. К. Старорусск. у., Черенчецк. в., д. Ромашовой, 21 г.; — СПБ. Ст. М. С. 35 уч. 3 Окт. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Окт. 909. | 907 39559 1140 У. | 903 55304 169 М.
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