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Буканов Егор Максимов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Буканов
Имя
Егор
Отчество
Максимов
Дата исполнения приговора
18 март 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
47373. БУКАНОВЪ, ЕГОРЪ (СЕМЕНЪ) Максимовъ, 30 л. Лиш. ос, пр. изъ к. Юхнов. у., Климовск. в., д. Тибекина; — Витеб. О. С., 10 Февр. 911, 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 18 Марта 911. 908 100500 1647 У. 906 г. Смолен. О. С., 1643 У., арест. отд. 1 г. и 3 м. 903 г. З. Н. 1 уч. Юхнов. у., 169 М., тюр. 6 м.

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