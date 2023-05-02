Корсак Максим Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корсак
- Имя
- Максим
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 12 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65897. КОРСАКЪ, МАКСИМЪ НИКИТИНЪ. К. Пинск. у., Бродницк. в., д. Рыловичей, 45 л.; — Минск. О. С., 134, 135, 149 и 1 ч. 269¹ У., съ лиш. ос. пр., тюр. 8 м. Исп. 12 Іюля 907.
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