Бинеев Абрам Хабибулович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бинеев
- Имя
- Абрам
- Отчество
- Хабибулович
- Дата исполнения приговора
- 02 февраль 1922
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1922, ч. 1: 1922 год, ч. 1. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 386. БИНЕЕВ, АБРАМ ХАБИБУЛОВИЧ, 25 л. Гр. Касимовск. у., с. Мунтава;—Р. В. Т. Т. Кавказск. окр. пут. сообщ. Присвоен., лиш. св. 1 г. Исп. 2 февр. 922.
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