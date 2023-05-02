Дуничев Александр Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Дуничев
- Имя
- Александр
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3549. ДУНИЧЕВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ЕФИмовъ, 21 г. К. Валдайск. у., в. и д. Яжелбицъ, рд. въ г. СПБ.; — Симферопольск. О. С., 26 Окт. 910, 152¹ и 1 ч. 1655 У., арест. отд. 1 г., съ зач. 6 м. предвар. заключ. Исп. 30 Нояб. 910. | 908 70114 1642 У., по сов. съ приг., напеч. въ 905 г. № 39151. | 907 40093 169 М. | 904 66092 169 М.
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