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Зейх Христина Фридрихова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зейх
Имя
Христина
Отчество
Фридрихова
Дата исполнения приговора
20 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
64973. ЗЕЙХЪ, ХРИСТИНА ФРИДРИхова. К. Варшав. у., гм. Близненской, д. Явчице, 48 л., рд. т. же у., въ м. Выскидкѣ; — М. С. 3 уч. г. Кіева, 13, 169 и 172 М., тюр. 1½ м. Исп. 20 Авг. 907.

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