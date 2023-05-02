Зейх Христина Фридрихова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зейх
- Имя
- Христина
- Отчество
- Фридрихова
- Дата исполнения приговора
- 20 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 86
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 64973. ЗЕЙХЪ, ХРИСТИНА ФРИДРИхова. К. Варшав. у., гм. Близненской, д. Явчице, 48 л., рд. т. же у., въ м. Выскидкѣ; — М. С. 3 уч. г. Кіева, 13, 169 и 172 М., тюр. 1½ м. Исп. 20 Авг. 907.
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