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Фатина Федосья Алексеева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фатина
Имя
Федосья
Отчество
Алексеева
Дата исполнения приговора
23 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
Источник
Скан
Оригинальная запись
140407. ФАТИНА, ФЕДОСЬЯ АЛЕКСѢЕВА. К. Рязан. у., Екимовск. в., с. Березовки, 26 л.; — Рязан. Г. С. 2 уч. 8 Окт. 909, 169, 2 и 7 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 23 Окт. 909.

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