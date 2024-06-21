Фатина Федосья Алексеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фатина
- Имя
- Федосья
- Отчество
- Алексеева
- Дата исполнения приговора
- 23 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140407. ФАТИНА, ФЕДОСЬЯ АЛЕКСѢЕВА. К. Рязан. у., Екимовск. в., с. Березовки, 26 л.; — Рязан. Г. С. 2 уч. 8 Окт. 909, 169, 2 и 7 п. 170 М., тюр. 4 м. Исп. 23 Окт. 909.
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