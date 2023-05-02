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Господаров Григорий Филиппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Господаров
Имя
Григорий
Отчество
Филиппов
Дата исполнения приговора
14 октябрь 1910
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 128
Источник
Скан
Оригинальная запись
17951. ГОСПОДАРОВЪ, ГРИГОРІЙ ФИЛИППОВЪ, 13 л. К. сн. адм. сс. в. и с. Шуи, Петрозаводск. у., рд. въ Рудницк. в., Рогачевск. у.; — Г. С. 2 уч. г. Петрозаводска, 18 Окт. 910, 11 и 170 М., подъ отвѣтств. надз. отца. Исп. 14 Окт. 910. | 908 47721 169 М.

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