Блюмберг Мотель-Мордка Шаев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Блюмберг
- Имя
- Мотель-Мордка
- Отчество
- Шаев
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 35
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130086. БЛЮМБЕРГЪ, МОТЕЛЬ-МОРДКА Шаевъ. Мщ. г. Варшавы, 19 л.; — С. М. С. г. Варшавы 11 Сент. 909, 3 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 30 Сент. 909. | 908 81214 170¹ М.
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