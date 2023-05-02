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Блюмберг Мотель-Мордка Шаев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Блюмберг
Имя
Мотель-Мордка
Отчество
Шаев
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 35
Источник
Скан
Оригинальная запись
130086. БЛЮМБЕРГЪ, МОТЕЛЬ-МОРДКА Шаевъ. Мщ. г. Варшавы, 19 л.; — С. М. С. г. Варшавы 11 Сент. 909, 3 п. 170 М., тюр. 8 м. Исп. 30 Сент. 909. | 908 81214 170¹ М.

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