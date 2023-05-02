Баця Станислав Теофилев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баця
- Имя
- Станислав
- Отчество
- Теофилев
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129934. БАЦЯ, СТАНИСЛАВЪ ТеОФИлевъ. К. Бендинск. у., гм. Бобровники, д. Лагиша, 18 л.; — Гм. С. 1 окр. Бендин. у. 9 Сент. 909, 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 25 Сент. 909.
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