Фоменко Константин Дмитриев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фоменко
- Имя
- Константин
- Отчество
- Дмитриев
- Дата исполнения приговора
- 03 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140595. ФОМЕНКО, КОНСТАНТИНЪ Дмитріевъ. Сн. купца г. Ахтырки, 18 л., рд. въ Ахтыр. у. и в.; — Сумск. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 139, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 5 л. и 4 м. Исп. 3 Марта 909.
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