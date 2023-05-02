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Фоменко Константин Дмитриев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Фоменко
Имя
Константин
Отчество
Дмитриев
Дата исполнения приговора
03 март 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 427
Источник
Скан
Оригинальная запись
140595. ФОМЕНКО, КОНСТАНТИНЪ Дмитріевъ. Сн. купца г. Ахтырки, 18 л., рд. въ Ахтыр. у. и в.; — Сумск. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 139, 1629 и 1632 У., каторж. раб. 5 л. и 4 м. Исп. 3 Марта 909.

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