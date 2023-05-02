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Чернов Александр Яковлевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чернов
Имя
Александр
Отчество
Яковлевич
Дата исполнения приговора
16 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 348
Источник
Скан
Оригинальная запись
12053. ЧЕРНОВ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ, 43 л., Яранск. у., Кичминск. в., хутора Чернова. Н. С. 1 уч. Серпурск. у. Ст. ст. 16, 180 п. "в", 2 ч. 184, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 16/ІѴ—26.

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